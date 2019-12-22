2019/12/22 | 20:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد وتيرة الإحتجاجات إستجابة لدعوات الإضراب العام ناشطون لـ (الزمان): لن نخضع لإرادة السياسيين ومستمرون حتى تحقيق المطالب بغداد – عبد اللطيف الموسوي تصاعدت وتيرة التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية لرفض مرشح الطبقة السياسية وسط دعوات للاضراب العام ، حيث اغلقت عدد من المدارس والجامعات ابوابها والتحاق الطلبة بساحات الاعتصام للضغط […]

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