2019/12/22 | 20:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط معاملات سلف وهمية بنحو 850 مليون دينار تحييد 8 دواعش وصد إعتداء على شرطة الطاقة في بيجي ديالى – سلام عبد الشمري النجف – سعدون الجابري تمكنت قوة امنية من تحييد ثمانية من عناصر داعش يرومون الهجوم على احدى نقاط التفتيش الماسكة لخط الصد القريبة من جبل قرة جوغ […]

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