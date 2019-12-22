2019/12/22 | 20:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يعيد طلب تحديد الكتلة الكبرى إلى البرلمان البارزاني والحلبوسي يبحثان جهود حل الأزمة وتشكيل الكابينة الجديدة بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن بحث رئيسا الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني والبرلمان الاتحادي محمد الحلبوسي تعديلات قانون الانتخابات والتشديد على ان يصب التشريع بمصلحة العراقيين بمختلف مكوناتهم.وقال بيان امس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني والحلبوسي يبحثان جهود حل الأزمة وتشكيل الكابينة الجديدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارزاني والحلبوسي يبحثان جهود حل الأزمة وتشكيل الكابينة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).