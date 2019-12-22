الجبهة العربية” في كركوك تتهم الأحزاب الكردستانية، بمحاولة إعادة قوات “البيشمركة” الى المحافظة

2019/12/22 | 20:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت “الجبهة العربية” في كركوك، الاحد الأحزاب الكردستانية، بمحاولة إعادة قوات “البيشمركة” الى المحافظة، بعد بث أنباء حول وجود مخاطر على الحقول النفطية في المحافظة.وقال نائب رئيس اللجنة ناظم […]

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