الحارس جلال حسن يلغي حفل زفافه وفاءً لدماء شهداء الاحتجاجات

2019/12/22 | 20:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغى حارش المنتخب الوطني، جلال حسن، حفل زفافه وفاءً لدماء شهداء الاحتجاجات.وقال جلال حسن في تصريح صحفي، انه”وفاء لدم الشهداء والجرحى لن أقيم حفل زفاف واعتذر لمحبي جلال حسن”.وزار حارس المنتخب العراقي ونادي الزوراء جلال حسن، منزل عائلة الشاب المتظاهر عمر سعدون الذي قتل في أحداث الناصرية، خلال التظاهرات الشعبية التي شهدتها المحافظة.وقدم الكابتن

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