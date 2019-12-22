2019/12/22 | 20:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الأحد، عن تأمين عودة دفعة جديدة من المزارعين الى مناطق سكناهم تزامنا مع الموسم الشتوي بمنطقة ثمانية كيلو غربي الانبار.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “سبقت هذه الوجبة من المزارعين عدد من الدفعات والتي تم ارجاعها لمزارعها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يؤمن عودة المزارعين غربي الانبار ويسخر آلياته لخدمتهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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