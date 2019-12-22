كوثراني يقنع قوى سنية بالمضي في ترشيح السهيل لرئاسة الوزراء

2019/12/22 | 20:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “العربي الجديد” القطرية، أن القيادي في حزب الله اللبناني، محمد كوثراني، نجح في اقناع قوى سنية بترشيح قصي السهيل لمنصب رئاسة الوزراء.وذكرت الصحيفة : رئيس الجمهورية برهم […]

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