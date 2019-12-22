مستشار الحلبوسي: العراق سيدخل 2020 بموازنة مؤقتة لتأمين الرواتب وبعض الالتزامات المالية

2019/12/22 | 20:34 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاكد همام الشماع، المستشار الاقتصادي لرئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ان موازنة العام المقبل فيها اعباء مالية كبيرة يصعب على الحكومة المقبلة معالجتها، مرجحا...

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