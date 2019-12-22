القانونية النيابية تكشف عن مقترح جديد يخص المادة 15 من قانون الانتخابات

2019/12/22 | 20:34 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، عن مقترح جديد يخص المادة 15 من قانون الانتخابات مقدم من الحكومة بأصل مشروعها .وقال عضو اللجنة، حسين العقابي،...

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