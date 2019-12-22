بالوثائق.. هذه هي التحالفات التي رشحت قصي السيهل لرئاسة الوزراء رسميا

2019/12/22 | 20:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت "كلكامش برس"، مساء يوم الاحد، على وثائق صادرة عن تحالف البناء وبتوقيع كل من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض، ورئيس تحالف القوى محمد الحلبوسي، ورئيس المحور الوطني خميس الخنجر، الى رئيس الجمهورية برهم صالح، ترشح فيه وزير التعليم العالي الحلي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.

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