2019/12/22 | 20:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة نحو 2000 لاجئ من دهوك الى غربي كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/22 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

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