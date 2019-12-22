المحورِ الوطني يعلن تأييدَه ترشيح

2019/12/22 | 20:34 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالفُ المحورِ الوطني تأييدَه لترشيحِ قصي السهيل لمنصبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء .وحصلت دجلة على كتابٍ، حَملَ توقيعَ رئيسِ تحالفِ المحور الوطني خميس الخنجر، وموجّهٍ...

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