المالكي والعامري والفياض والحلبوسي يُجمعون على ترشيح السهيل

2019/12/22 | 20:34 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجمعت اركان تحالف البناء والمتمثلة برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض، اضافة الى رئيس تحالف...

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