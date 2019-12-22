2019/12/22 | 20:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية- احدى تشكيلات وزارة النقل، الاحد ، شحن 1360 حوضاً من مادة زيت الغاز من مصفى الشعيبة الى مستودعات نفط الحلة خلال الخمسة اشهر الماضية.واوضح مدير عام الشركة طالب الموسوي في بيان تلقته وكالة صدى، انه تم تحميل وتسفير مادة زيت الغاز من مصفى الشعيبة في البصرة الى مستودعات نفط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تشحن 1360 حوضاً من زيت الغاز الى الحلة في خمسة اشهر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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