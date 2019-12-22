فائق الشيخ علي يعلق على ترشيح قصي السهيل رسمياً ويذكر بتجربة صدام حسين

2019/12/22 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

علق النائب فائق الشيخ علي، اليوم الأحد، على ترشيح وزير التعليم العالمي قصي السهيل رسمياً إل...





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