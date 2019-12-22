“هآرتس”: اليمين الإسرائيلي يريد الإطاحة بملك الأردن

2019/12/22 | 20:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن وجود مخطط يقوده اليمين الإسرائيلي لإسقاط وإزاحة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من على عرش المملكة الأردنية الهاشمية.وأكد الكاتب الإسرائيلي روغل ألفر، في مقال له نشر في الصحيفة اليوم الأحد، أن اليمين الإسرائيلي يصف الملك عبد الله بأنه “عربي وقح تجرأ على رفع رأسه، ويحاول التحرر […]

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