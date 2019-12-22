2019/12/22 | 20:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اكتظت ساحة الحبوبي والطرق المؤدية لها ، اليوم الاحد ، بالاف المحتجين ، فيما قطعوا تقاطع البهو وثلاثة جسور رئيسية بالاطارات المشتعلة في مدينة الناصرية .وشاركت الكوادر التربوية والتعليمية وطلبة الكليات والمدارس بمسيرات احتجاجية ، معلنين عن استمرار اضرابهم عن الدوام لحين تلبية جميع المطالب .كما وتظاهر العشرات امام محكمة استئناف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواصل الاحتجاجات والاعتصامات في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تواصل الاحتجاجات والاعتصامات في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).