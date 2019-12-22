محافظة العلا السعودية تطلق الموسم الثاني من شتاء طنطورة

2019/12/22 | 20:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انطلق في محافظة العلا السعودية الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة الثقافي.وعلى مدى ثلاثة أشهر.ويقدم المهرجان لضيوفه عروض موسيقية عالمية لنخبة من أبرز الفنانين العالميين، بالإضافة إلى العروض الفنية والثقافية التي تربط الثقافات الشرقية بالغربية، ما يمثل امتدادًا لإرث العلا التاريخي، إذ ظلت العلا ملتقى للثقافات والحضارات من مختلف بقاع الأرض على مدى […]

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