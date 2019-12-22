2019/12/22 | 20:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الموارد المائية، الاحد، ان مياه نهر الفرات سيغذي نهر دجلة بـ 200 متر مكعب بالثانية، فيما كشفت عن زيادة الخطة الزراعية لاكثر من 6 مليون دونم.وقال وزير الموارد المائية جمال العادلي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر الوزارة ان “العاصمة بغداد ومدن واسط والعمارة وصولا الى منطقة القرنة في البصرة ستشرب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الموارد المائية:الفرات سيغذي دجلة بـ 200 متر مكعب بالثانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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