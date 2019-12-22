العكيلي يعلق على ترشيح السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة

2019/12/22 | 20:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي، الأحد، على ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرا الى أن البعض لا يدرك خطورة وفادحة ما يجري على الارض.

وكتب العكيلي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا رفق معه وثيقة ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لمنصب رئاسة الوزراء من قبل قتادة تحالف البناء قال فيه، "اما ان اكون انا بعيد عن فهم الحقيقة في العراق، واما ان يكون هؤلاء نائمون في بروج عاجية ولا يدركون خطورة وفادحة ما يجري على الارض".

يشار الى أن كل من نوري المالكي وزعيم ائتلاف دولة القانون وهادي العامري رئيس تحالف الفتح وفالح الفياض رئيس تحالف العقد الوطني ومحمد الحلبوسي رئيس تحالف القوى العراقية وخميس الخنجر رئيس تحالف المحور الوطني وقعوا في وقت سابق كتابا معنونا الى رئيس الجمهورية برهم صالح يقضي بترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء.





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