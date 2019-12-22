الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسلم طفلين فنلنديين يتيمين الى بلادهما

2019/12/22 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسليم طفلين يحملان الجنسية الفنلندية الى بلادهما.

وأوضحت دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة في بيان، انها سلمت طفلين فنلنديين يتيمين، إلى المبعوث الفنلندي في الأمم المتحدة يوسي تارنر، في مقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة القامشلي، مبينة ان المبعوث الفنلندي أعرب عن امتنان بلاده لقوات سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لمرونتهما وتعاونهما في إعادة الأطفال الى بلدانهم.

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