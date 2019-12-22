اول تعليق لمكتب السهيل بعد ترشيحه لرئاسة الحكومة

2019/12/22 | 20:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المكتب الإعلامي، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، الأحد، بان رئاسة الجمهورية تسلمت طلبا رسميا من تحالف البناء بشأن تكليف السهيل بر...

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