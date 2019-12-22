مصدر نيابي: رئيس الجمهورية لن يكلف رئيساً للوزراء هذه الليلة

2019/12/22 | 20:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أكد مصدر نيابي، ان رئيس الجمهورية برهم صالح، لن يكلف رئيساً للوزراء هذه الليلة حيث انتهاء المدة الدستورية لتكليف المرشح للمنصب.

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