شرطة بغداد تصدر بيانا بشأن تحوير المركبات

2019/12/22 | 20:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأحد، بيانا بشأن تحوير المركبات او استبدال هيكلها ولونها أو شاصيها، فيما قرر منع ذلك.وقالت القيادة في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “تقرر منع تحوير المركبات او إبدال لونها وشاصيها أو هيكلها الا بعد استحصال الموافقات الاصولية بذلك”.وأضافت، أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكي المركبات وإيقاع

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