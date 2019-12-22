2019/12/22 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء: طقس بارد مصحوب بأمطار وثلوج خلال أيام بغداد – فائز جواد توقع متنبىء جوي تأثر طقس البلاد بموجة باردة مصحوبة بأمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة.وكتب صادق عطية على صفحته في فيسبوك امس ان (هناك عائقاً جوياً قوياً على اوربا سيتسبب في توجيه الكتل القطبية الى المنطقة […]

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