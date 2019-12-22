2019/12/22 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: إعادة تخصيصات المناطق المحرّرة واجب وطني بغداد – الزمان طالبت وزارة التربية بأعادة التخصيصات المالية المقطوعة لأبناء المحافظات المحررة .وقالت الوزارة في بيان امس ان (الوزيرة سهى علي بك ووزير المالية فؤاد حسين بحثا موضوع المخصصات المهنية المقطوعة للمحافظات المحررة من تنظيم داعش)، واكدت العلي بك ان (اعادة هذه التخصيصات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: إعادة تخصيصات المناطق المحرّرة واجب وطني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: إعادة تخصيصات المناطق المحرّرة واجب وطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).