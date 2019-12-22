تظاهرات النجف.. تحذير واربعة شروط وتهديد غير مسبوق تنطلق شرارته الأحد المقبل

2019/12/22 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر متظاهروا النجف، اليوم الأحد، بيانا على خلفية الانباء التي تحدت عن قرب اسناد منصب رئيس الوزراء لمرشح تحالف البناء قصي السهيل، فيما هددوا باتخاذ خطوات غير مسبوقة تنطلق اعتبارا من يوم الاحد المقبل .وفيما يلي نص البيان: بيان عدد من نقابات النجف الأشرف وجامعاتها وناشطيها بســـم الله الرحمـــن الرحيم في الوقت الذي تستمرّ […]

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