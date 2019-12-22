الشيخ علي لسياسيي الطوائف : الشعب سيطيح بكم

2019/12/22 | 21:16 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG-دعا النائب فائق الشيخ علي، اليوم الاحد، السياسيين الى الاتعاظ من تجربة صدام حسين، فيما بين ان المتظاهرين لم يخرجوا لاستبدال عادل عبد المهدي بقصي السهيل.وقال الشيخ علي في تغريدة على موقع “تويتر” “يا سياسيو الطوائف!..اعتبروا واتعظوا من تجربة صدام حسين..فحينما عانَدَ وكابَرَ وتجاهَلَ مطالب شعبه والمجتمع الدولي أُطيحَ به”.وتابع ...

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