بالصور.. تأثيث وتخطيط سريع الشعلة

2019/12/22 | 21:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انجزت امانة بغداد اعمال التخطيط الطولي لطريق صلاح الدين للمرور السريع المعروف شعبياً ب{سريع الشعلة} ومواصلة اعمال تأثيثه بالعلامات المرورية.

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