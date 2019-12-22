محلل سياسي: اقليم كردستان ليس بمنأى عن تأثيرات بغداد

2019/12/22 | 21:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {أربيل:الفرات نيوز} رأى المحلل السياسي الكردي، خليل إسماعيل، بان اقليم كردستان ليس بمنأى عن تأثيرات بغداد.

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