رئاسة برلمان العراق تبحث قانون الانتخابات مع رؤساء الكتل

2019/12/22 | 21:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت رئاسة مجلس النواب العراقي، الاحد، اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية بخصوص استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب قبيل انعقاد جلسة يو...

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