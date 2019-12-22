وليد جنبلاط يستذكر صفاء السراي: الشهداء لا يذهبون إلى الجنة!

2019/12/22 | 21:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم الدروز في لبنان وليد جنبلاط، اليوم الاحد، صورة الشهيد في التظاهرات العراقية صفاء السراي على حسابه الشخصي في منصة تويتر.وكتب جنبلاط: الشهداء لا يذهبون إلى الجنة إنهم يتجولون في الكتاب السماوي كل بطريقتهم الخاصة كطيور نجمة أو سحابة.يظهرون لنا كل يوم ويصرخون علينا نحن ، الذين ما […]

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