البياتي يكشف عن حصيلة عمليات اغتيال الناشطين المدنيين منذ بدء التظاهرات

2019/12/22 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، حصيلة الضحايا من الناشطين المدنيين خلال الاحداث الأخيرة.

وأشار عضو المفوضية علي البياتي في تصريح، الى تعرض تسعة وعشرين ناشطا للاغتيال، منذ بدء التظاهرات في شهر تشرين الأول الماضي، في وقت نجى فيه ثلاثة ناشطين من محاولات مماثلة للاغتيال.

وكان البياتي قد كشف في وقت سابق، عن استشهاد اربعمئة وخمسة وثمانين شخصا، واصابة سبعة وعشرين الفا آخرين، في عموم المحافظات منذ بدء التظاهرات، إضافة الى اعتقال اكثر من الفين وثمانمئة متظاهر، واختطاف ثمانية وأربعين من المتظاهرين والناشطين المدنيين، خلال الفترة ذاتها.

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