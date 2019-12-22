متظاهرو ذي قار يحرقون تقاطع البهو ويعتزمون غلق الجسور احتجاجا على ترشيح السهيل لرئاسة الحكومة

2019/12/22 | 21:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

افاد مراسل "الغد برس" في ذي قار، اليوم الاحد، المتظاهرين احرقوا تقاطع البهو وسط الناصرية ويعتزمون غلق الجسور احتجاجا على ترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "دراجات نارية نوع (ستوتة) تجوب شوارع ذي قار تنديدا بأخبار تكليف قصي السهيل بتشكيل الحكومة المقبلة".

واضاف ان "المتظاهرين أحرقوا تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبينا ان "المتظاهرين سيغلقون جميع جسور المحافظة خلال الساعات المقبلة".

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