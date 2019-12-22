غداً.. مجلس القضاء يختار اعضاء مفوضية الانتخابات الجدد

2019/12/22 | 21:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مجلس القضاء الاعلى، مساء اليوم الاحد، انه سيجري القرعة الخاصة باختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم غد.ودعا المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه الى "حضور قرعة اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي سيتم اجراءها من قبل القضاة صباح يوم غد الاثنين، في مقر مجلس القضاء الاعلى الكائن في حي الحارثية موقع ساعة بغداد".

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