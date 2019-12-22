وليان يقود تشيلسي لفوز مهم على توتنهام في الدوري الانكليزي

2019/12/22 | 21:38 - المصدر: العهد نيوز

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تغلب نادي تشيلسي على توتنهام 2-0 مساء الأحد، ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل البرازيلي ويليان هدفي تشيلسي في الدقيقتين 12

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