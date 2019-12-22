هكذا تم سحب التظاهرات العراقية خارج ملعب الشعب

2019/12/22 | 21:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد كاظم خضير

– لعبة تسمية الكتلة الأكبر و رئيس الوزراء الجديدة صارت هي قضية الساعة.



وهي قضية تستطيع القوى السياسية الملتزمة بمكافحة الفساد أن تضبط

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