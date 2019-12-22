سقوط مدو لمانشستر يونايتد أمام متذيل الدوري الانكليزي

2019/12/22 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

حقق واتفورد انتصارًا ثمينًا، بالتغلب اليوم الأحد، على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيكارج رود، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي واتفورد كل من إسماعيل سار، وتروي دييني في الدقيقتين (50 و54)، ليحقق واتفورد بالتالي انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد واتفورد إلى 12 نقطة، ليبقى في المركز الأخير بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 25 نقطة في المركز الثامن.

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو الهيأة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد اليوم الأحد (22 كانون الاول 2019) أن النادي أعلن إفلاسه قبل المشاركة في ملحق ابطال اسيا ومواجهة فريق بونيو دكور الاوزبكي.

وقال رشيد في حديث لـ (بغداد اليوم) إن &qu

بغداد اليوم - بغداد

خسر منتخب العراق الاولمبي بكرة القدم اليوم الاحد (22 كانون الاول 2019)، امام نظيره الاوزبكي 2-4، في لقاء ودي جرى بمعسكر المنتخب العراقي في عجمان الاماراتية.

هدف السبق كان عراقيا جاء عن طريق محمد رضا، فيما سجل الفريق الاوزبكي

بغداد اليوم/ متابعة

يستضيف فريق ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، منافسه أتلتيك بلباو، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق 3 ن

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