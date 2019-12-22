تعرف على الكتل الداعمة لتولي قصي السهيل لرئاسة الوزراء :

2019/12/22 | 21:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكتل الداعمة لتولي قصي السهيل لرئاسة الوزراء : ‏-دولة القانون : المالكي ‏-الفتح : العامري ‏-تحالف القوى : الحلبوسي ‏-تحالف العقد الوطني : الفياض ‏-تحالف المحور العربي : الخنجر ‏-قتيبة […]

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