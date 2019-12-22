تشيلسي يعبر توتنهام في معركة التلميذ والأستاذ

2019/12/22 | 21:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تفوق تشيلسي على مدربه السابق جوزيه مورينيو، بتغلبه على توتنهام 2-0 مساء الأحد، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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