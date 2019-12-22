العراق..الكتلة الأكبر ..بل الكارثة الأكبر!!

2019/12/22 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب لم تشهد السلطات الاربع أو الرئاسات الأربع ، في العراق غياب الرؤية وفقدان المسؤولية الوطنية والأخلاقية أزاء مصير البلد الذي تتهدده الفوضى والانفلات ، مثلما يشهده الان ، من تفسيرات وجدل وتسابق محموم على السلطة ، لايعلم الا الله مدى ماتجره على البلاد من بحور دم ، جنب الله العراقيين ويلاتها ونيرانها […]

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