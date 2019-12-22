تعرف على افضل بدائل لتطبيق Google Play

2019/12/22 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شهد العام 2019 العديد من الأخبار بشأن وجود برامج خبيثة داخل تطبيقات أندرويد على متجر جوجل بلاي “Google Play”، ولكن هناك بعض الأسباب الأخرى التي قد تدفعك لتحميل متجر تنزيل تطبيقات بدلًا من متجر جوجل.وذكر موقع “androidpit” التقني، أن من أهم هذه الأسباب هو حظر وجود بعض التطبيقات في بلدك ولكنها متاحة في […]

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