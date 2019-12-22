2019/12/22 | 21:53 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكسترا نيوز تبرز مشاورات رئيس العراق لاختيار الحكومة الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/22 | 21:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكسترا نيوز تبرز مشاورات رئيس العراق لاختيار الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكسترا نيوز تبرز مشاورات رئيس العراق لاختيار الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).