العكيلي معلقاً على ترشيح السهيل : البعض لا يدرك خطورة وفادحة ما يجري على الارض

2019/12/22 | 21:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]علق رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي، الأحد، على ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرا الى أن البعض لا يدرك خطورة وفادحة ما يجري على الارض.

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