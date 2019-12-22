2019/12/22 | 21:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يُهدد الأحزاب بالاستقالة قبل تكليف مرشحٍ لرئاسة الحكومة يرفضهُ الشعب العراقي يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يُهدد الأحزاب بالاستقالة قبل تكليف مرشحٍ لرئاسة الحكومة يرفضهُ الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يُهدد الأحزاب بالاستقالة قبل تكليف مرشحٍ لرئاسة الحكومة يرفضهُ الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).