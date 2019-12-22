2019/12/22 | 22:07 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع .....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل .. مستشار رئاسة الجمهورية : برهم صالح يوافق على ترشيح "قصي السهيل" لمنصب رئاسة الوزراء ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل .. مستشار رئاسة الجمهورية : برهم صالح يوافق على ترشيح "قصي السهيل" لمنصب رئاسة الوزراء ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).