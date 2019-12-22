2019/12/22 | 22:07 - المصدر: الغد برس

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ضبط عجلة تحمل مواد مخدرة والقبض على صاحبها الاجنبي في منفذ المنذر

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ضبط عجلة تحمل مواد مخدرة والقبض على صاحبها الاجنبي في منفذ المنذرية

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