لاتسيى يثبت علو كعبه ويتوج بسوبر ايطاليا

2019/12/22 | 22:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توج لاتسيو بلقب السوبر الإيطالي، عقب فوزه على يوفنتوس بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على استاد جامعة الملك سعود، مساء اليوم الأحد.

أحرز لويس ألبيرتو وسيناد لوليتش ودانيلو كاتالدي أهداف لاتسيو في الدقائق 17 و73 و94، فيما سجل باولو ديبالا هدف يوفنتوس بالدقيقة 45.

وحصل بنتانكور على البطاقة الحمراء بالدقيقة 93 بعد عرقلة لاعب لاتسيو على حدود منطقة جزاء يوفنتوس، ليسدد دانيلو كاتالدي الركلة بنجاح ويحرز هدف ثالث بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة، تنتهي معها المباراة.

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