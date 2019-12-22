رئيس الجمهورية يضع ثلاثة شروط لتسمية رئيس الوزراء المقبل

2019/12/22 | 22:07 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:وضع رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، ثلاثة شروط لقبول تكليف رئيس الوزراء المقبل ابرزها تسمية الكتلة الاكبر وتسمية المرشح من قبل البرلمان.ونقلت وسائل...

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