2019/12/22 | 22:07 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: افاد مصدر مقرب من رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، بان الرئيس لوّح باستعداده للاستقالة قبل تكليف مرشح لا ينال قبول الشعب، مبينا ان صالح حدد شروطه لقبول...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من صالح: الرئيس لوّح باستعداده للاستقالة قبل تكليف مرشح لا ينال قبول الشعب) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من صالح: الرئيس لوّح باستعداده للاستقالة قبل تكليف مرشح لا ينال قبول الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).